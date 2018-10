Mamá de Demi Lovato da detalles de su salud a tres meses de su sobredosis

Estados Unidos.- Demi Lovato sigue firme en su decisión de recuperarse y salir adelante, según las declaraciones que su madre, Dianna De La Garza, ofreció al podcast 'Conversations with María Menounos'.

Durante el programa, Dianna relató el terror que vivió al saber que su hija había sufrido una sobredosis y, ante los cuestionamientos de la titular del programa, confesó que sí estaba enterada de que Demi no estaba sobria, pero que no sabía exactamente lo que su hija estaba haciendo.

El doloroso momento de la recaída de la cantante sucedió tan solo unas semanas después de que esta lanzara Sober, una canción en la que pide perdón a sus seres queridos y fans por no estar sobria.

Después de remembrar el momento en que se enteró de la hospitalización de Demi, Dianna expuso que su hija lleva 90 días sobria a tres meses de estar en recuperación, algo que la llena de orgullo y felicidad.

Lleva 90 días (sobria) y no podría estar más agradecida ni más orgullosa de ella, porque la adicción, por ser una enfermedad, es un trabajo. Es muy difícil, no es fácil y no hay atajos", reveló.

La madre de Demi fue cuestionada acerca de las razones que pudieron llevar a la artista a recaer en las adicciones, algo que Dianna dijo no poder responder con seguridad.

Aunque en primera instancia relató que su familia pasó por la difícil prueba de perder a cinco seres queridos en cuestión de meses, Dianna expuso que no considera que la recaía de Demi se haya debido a "un incidente en particular".

Sin descartar del todo la posibilidad de que su hija terminara con las personas equivocadas, Dianna expresó que cuando se es joven "algunas veces piensas quizás puedo hacer esto y no me afectará, pero con una adicción no puedes hacer eso. Es una pendiente resbaladiza ".