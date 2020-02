México sin riesgos en el mercado por acuerdo entre Estados Unidos y China

Ciudad de México.- Afortunadamente, México no enfrentará ningún riesgo en materia agraria ante el avance que Estados Unidos y China lograron en materia comercial, principalmente en el sector agropecuario, al avanzar en el Acuerdo Fase Uno entre estas naciones.

Distintos tipos de productos los que se comercializan entre las tres naciones, tanto los que México y China envían a Estados Unidos, como los que EE.UU, llega a enviar a ambos países, es decir, no hay conflicto de intereses.

José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), asegura que se trata de que para los norteamericanos es fundamental encontrar más mercado para sus productos.

Agrega que desde su perspectiva, es precisamente por un mayor mercado que iniciaron el acuerdo por el interés para los norteamericanos. Detalla que el mayor éxito que ha tenido México en exportaciones a Estados Unidos han sido productos como el aguacate, berries y hortalizas en general.

En ese sentido, los productos que envía China no son de ese tipo, no son productos tropicales, como limón, mango o el propio jitomate. Entonces creo que en términos generales, para México ese acuerdo o ese entendimiento, no representa demasiados riesgos”, informó.