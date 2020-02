Miel ‘pirata’ deja sin oportunidad en el mercado a los apicultores de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Azúcar, jarabe de maíz, betabel, arroz o papa, son algunos de los productos con los cuales se sustituye al endulzante natural, apoderándose del mercado para dar un duro ‘golpe’ a la economía y trabajo de los apicultores sonorenses.

El litro de la miel 100 por ciento original, ronda entre los 150 pesos, mientras que los otros productos denominados piratas pueden llegar a valer hasta cuatro veces menos, además de dañar severamente a la salud por la alta cantidad de azúcar utilizada para su elaboración.

Ramón Granados, representante de los apicultores del sur de Sonora, expresa que la miel ‘pirata’ es un factor que siempre está presente en el mercado que afecta a la producción natural.

Resalta que este sustituto es un problema para la salud, pues el endulzante natural es utilizado para remedios contra la garganta y otras enfermedades, por lo que el uso de una miel falsa no aporta nada para su beneficio.

Es un problema para la salud, esta es una miel, si se le puede llamar así, que está hecha de azúcar y otras cosas, no le da seguridad a la gente, si es para medicamento, para alimento, no hay certidumbre porque no es natural y se deben tomar acciones para que este producto no engañe a la gente”, detalló.