Niurka recoge a hija detenida; traía una pipa para marihuana y un sonrisa

Ciudad de México.- La famosa vedette cubana vuelve a ser blanco de señalamientos debido a que su hija Romina fue detenida y remitida a una Juzgado Cívico en la Ciudad de México.

Romina, la hija de la también cantante, fue detenida por habérsele encontrado una pipa para fumar marihuana cuando se encontraba en la vía pública con otras personas, en la colonia Escandón.

Niurka, al enterarse, fue al juzgado para conocer del asunto y ayudar a su hija. Algunos medios señalan que efectivamente estaba fumando cuando la detectaron los policías, aunque tanto la joven como su madre lo negaron y solo aceptaron que traía la pipa sin contenido.

Romina, una vez que 'solucionaron', el problema manifestó:

Nos pararon, nos revisaron, nos encontraron una pipa y se aprovecharon un poco de la situación. Nos llevaron a un juez cívico y al final pues obviamente salimos porque no traíamos nada. La pipa sólo estaba ahí, así que recuerden para que no se los pend.....n, que ustedes pueden traer menos de cinco gramos y mientras no la estén consumiendo no pasa nada".