PRI defiende lucha contra huachicol pero critica la estrategia de AMLO

Ciudad de México.- Aunque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había criticado el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el robo de combustible, René Juárez Cisneros, coordinador parlamentario del tricolor en la Cámara Baja, respaldó la estrategia para acabar con el huachicoleo.

A través de su cuenta de Twitter, el pasado 10 de enero el PRI difundió una imagen de una gota de petróleo con un mensaje al interior que asegura que ‘el combate al robo de hidrocarburos debe hacerse con estrategia, no con ocurrencias’.

Juárez Cisneros respaldó el llamado a la unidad que hizo Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, ante las amenazas externas e internas, por lo que el legislador aseguró que su partido busca evitar la polarización con la intención de generar unidad:

Juárez Cisneros aseguró que al PRI le parece que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó la ‘determinación correcta’ al combatir el robo de combustible debido a que el huachicoleo ‘nos afecta como nación’:

Tras asegurar que el robo de combustible ha dañado a la nación, Juárez Cisneros precisó que aunque su partido no coincida con la manera en que el gobierno de la Cuarta Transformación combate el huachicoleo considera que es ‘la decisión correcta’:

No importa que no coincidamos en la forma o en el cómo, me parece que la decisión es correcta”.