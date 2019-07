Panamá pide 60 mil quintales de cebolla de emergencia por escasez del producto

Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en conjunto con la cadena agroalimentaria piden al Consejo de Gabinete la compra urgente de cebolla, para poder abastecer el mercado nacional durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Estados Unidos es el único país que cumple con los requisitos de importar este producto fresco, por lo que vendría de allá y entraría un primer lote de 30 mil quintales en este mes y los demás en el próximo.

Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario, comenta que la importación de emergencia se dará debido a que el anterior Gobierno no tomó las medidas correctivas en la cadena agroalimentaria para evitar el desabastecimiento del rubro en el mercado nacional.

Agrega que con este acuerdo se da un ejemplo de unidad entre los productores, comerciantes y las autoridades, todos de manera solidaria con el país estamos resolviendo los problemas, buscando el bien común de los panameños. Resalta que también se aprobó la reducción temporal al 0 por ciento del arancel de 72 por ciento que se aplica a la cebolla.

Aclara que esta compra se hará no porque en Panamá no haya producto sino porque no hay la cantidad suficiente.

La importación se dará como complemento, no como sustituto”, aseveró.



Por otro lado, Jorge Arango, exministro de MIDA, coincide que esta situación es producto de las importaciones en pasadas administraciones, cambios climáticos y situaciones adversas, y que esta falta de capaciadad a la hora de tomar decisiones no debe quedar así. Añade que esta es una crónica de una muerte anunciada, pues alrededor de mil productores abandonaron su cosecha.

Los productores no soportan más sembrar un rubro para que le lleven la contraria. Yo espero que escarmienten los señores que toman decisiones en este país”, expresó.