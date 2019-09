Perú culpa a Ecuador por presencia del dragón amarillo en los cultivos cítricos

Lima, Perú.- Sergio del Castillo, gerente general de la Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Procitrus), comenta que un factor que incrementa el riesgo de que los cultivos peruanos de cítricos se contagien de la plaga del dragón amarillo es la falta de medidas de prevención por parte del Ecuador, país que no se vería afectado por la exposición a esta plaga.

Ante un eventual contagio del fruto el país sufriría pérdidas millonarias en sus cultivos de limón y mandarinas, entre otros cítricos.

El gran problema es que Ecuador no está haciendo ningún control del vector. Es oficial que tiene el vector de la plaga (Diaphorina citri), aunque no la plaga, pero no está haciendo nada porque no es un país citrícola, es un país bananero, y no tiene mayor interés en combatir un mal que no le va a afectar como país”, expresó.