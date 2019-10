Pesca en Mazatlán es peligro por bajas captura de camarón esta temporada

Mazatlán, Sinaloa.- Jorge García Santos, presidente de la Cooperativa Sur Sinaloa en Escuinapa, da a conocer que la producción va en disminución, pues se sacan máximo 15 kilos por jornada, lo que es preocupante en las capturas del camarón en esas zonas.

El líder pescador comenta que otro problema que no se tenía al inicio de la temporada es que el crustáceo que están sacando actualmente no tiene un buen tamaño.

Agrega que las tallas son muy chicas, lo que provoca que su precio disminuya.

No es muy redituable, pero dentro de lo que cabe, no podemos parar las capturas o autovedarnos porque no hay vigilancia y saldría peor. Entonces, como el camarón está muy chico, así lo están sacando y lo tienen que vender más barato por el tamaño”, aseguró.