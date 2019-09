Pescadores: “Saqueo de camarón causaría dumping en México”

Ciudad de México.- Humberto Becerra, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola en el país, afirmó que la pesca ilegal no solo genera problemas al momento de iniciar la temporada, sino que a causa de que algunas congeladoras ya cuentan con el producto ilegal, las empresas exportadoras de Estados Unidos impondrían un ‘dumping’ al camarón mexicano, de detectar las malas prácticas.

Sonora y Sinaloa están llenas de camarón ilegal, nada más están esperando que se levante la veda para empezar a salir a los mercados”, señaló.

De igual manera, añade que los pescadores del norte del país saldrán a ver qué les dejaron, luego de que versiones no oficiales aseguran que no hay camarón azul, lo cual dijo, es por el mismo tema del furtivismo que no han atendido como debiera ser.

Esto también está dañando al mercado, porque es un producto que no paga impuestos, inclusive le hace competencia a EU”, afirmó.