"Pescadores de Mazatlán no han recibido apoyos": Sedesol y Bienestar

Mazatlán, Sinaloa.- Tonatiuh Guerra Martínez, director de Bienestar y Desarrollo Social de Mazatlán, consideró que las reasignaciones y cambios en los apoyos que actualmente brinda el Gobierno Federal, a través de los municipios, hace que sean otras instancias las que entreguen dichas ayudas económicas.

El director de Bienestar, aseguró, no hay recursos que el Ayuntamiento destine al sector pesquero, donde más de 3 mil trabajadores del mar se encuentran sin trabajo a 2 meses que concluyera la zafra camaronera.

Tonatiuh Guerra recordó, anteriormente el municipio recibía apoyos económicos del gobierno federal, que distribuía entre los pescadores que laboran en cerca de 200 embarcaciones, que actualmente se hallan atracadas en el muelle del parque Alfredo V. Bonfil.

No obstante, precisó, dicha ayuda ahora ha sido canalizada a la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, que es la facultada para entregarlos en caso de que los reciba.

No tenemos ningún programa de apoyo a los pescadores, porque ya no los tenemos nosotros como sucedió con la Sedesol, que ya no tiene recursos como anteriormente se le asignaba para la atención de los grupos pesqueros”, manifestó.