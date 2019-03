Pescadores del Golfo de Santa Clara piden actuar a las autoridades

San Luis Río Colorado, Sonora.- Ante el problema que se ha venido presentado en relación el tema de los pescadores del Golfo de Santa Clara con la autoridad, Andrés González López solicita la regularización pesquera e inspección y vigilancia, debido a que es su única fuente de ingresos.

Esta problemática surge por lo publicado por parte del subdelegado de Pesca en Sonora, Juan Pablo Miranda Verduzco en relación a que no se permitirá la legitimación de chano y otros productos pescados por los golfeños vía Oficina de Pesca de Puerto Peñasco.

Le he dicho muchas veces a los distintos funcionarios que han pasado por el Gobierno Federal que busquen alternativas para nosotros, aquí no hay más que pescar, no hay maquilas, no hay acuacultura, no existe el comercio”, indicó.