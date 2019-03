Pescadores del Golfo de Santa Clara salen al mar sin importar la veda

San Luis Río Colorado, Sonora.- Pesacadores legales a falta de apoyo del Gobierno Federal salieron a pescar chano, una especie que estaba restringida, pero sin ingresos para llevar alimento a su hogar, no encuentran otra alternativa.

Fueron alrededor de 400 pangas que salieron al mar, luego de una reunión sostenida el pasado 21 del presente mes tomaran la decisión de capturar las especies disponibles en el mar, ya que el gobierno no atiende sus reclamos.

Líder de pesca, Carlos Tirado Pineda comentó que ahora son los pescadores legales quienes rechazan la veda del mar, luego de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador diera a conocer cinco ejes rectores en la pesca del Alto Golfo que no responden al reclamo social.

No hablan de abrir la pesca y tampoco de la compensación, creemos entonces que no habrá atención a nuestras peticiones, desde diciembre del año pasado esperamos la compensación, en febrero nos ofrecieron pagar retroactivo, pero estamos a finales de marzo y no llegan los apoyos”, expresó.