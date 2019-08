Producción apícola de Zacatecas en riesgo por ‘copia de miel’ en el mercado

Zacatecas, Zacatecas.- El estado de Zacatecas vive momentos de preocupación, pues las exportaciones del endulzante han disminuido considerablemente, debido a la competencia desleal de China que oferta un producto de cuestionable calidad y se comercializa a un muy bajo costo.

Apicultores señalan que el país asiático realiza prácticas incorrectas, al dar de comer fructuosa de arroz a sus abejas para que la conviertan en miel, en lugar de permitirles la recolección, lo que está prohibido y por lo que ese país solo está vendiendo una copia.



Rafael Sánchez Rodríguez, presidente de la Unión Ganadera Regional Especializada en Apicultura, explica que el daño que Zacatecas registra como un destacado exportador de miel al mundo, derivado de la producción china, que ha impedido la comercialización en Europa de la cosecha de abril.

Debido a eso, el kilo del alimento chino se vende hasta en 10 pesos, mientras que el de Zacatecas oscila en 55, y a pesar de que es una de las mejores del mundo, 80 por ciento de la miel de abeja de mezquite que salió en abril para exportación a Europa está embodegada.

La miel zacatecana de abeja no se vende en los mercados de Estados Unidos pues no la aceptan, porque al ser natural se azucara, por lo que la única forma de llevarla es adicionándole 30 por ciento de fructuosa para que siempre esté líquida, pero no lo aceptan los productores porque disminuye su calidad”, comentó.