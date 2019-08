Productores afirman que con el TLCAN se perdió la autosuficiencia alimentaria

Ciudad de México.- Debido a los tratos que se llevaron a cabo hace un cuarto de siglo con Estados Unidos, México se comprometió a comprar una gran cantidad de productos agrícolas del país vecino, lo que originó que la nación dependiera del pueblo norteamericano para alimentarse.

En la década de los ochenta el país era autosuficiente en 91.5 por ciento, mientras que actualmente la producción nacional solo abastece el 61.8 por ciento del consumo, aumentando la dependencia hasta el 38 por ciento en la actualidad. Ahora el país requiere de las importaciones procedentes de Estados Unidos, en trigo 85 por ciento, en arroz 73.7, en maíz 70 por ciento que es el principal grano en la alimentación.



Carlos Martínez González, especialista en economía agrícola, con maestría de la Universidad Autónoma Chapingo, menciona que esto es un gran daño para México por todo el gasto que se hace y que la llegada del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no representa, en lo fundamental, una mejoría para el campo mexicano, pues en lo relativo al comercio de granos básicos del país continuará con desventajas, dado que esa parte del acuerdo no se volvió a negociar.

Las negociaciones no sirvieron de nada, las importaciones de maíz, girasol, oleaginosas, sorgo y arroz, entre otros, seguirán entrando sin restricciones. Durante la revisión del tratado el Gobierno de Enrique Peña Nieto no tuvo la intención de cambiar las cosas, además de que desde que se firmó el TLCAN se hizo con plena conciencia de que se iba a comprometer la soberanía alimentaria, mientras que el nuevo T-MEC no pretende cambiar la situación”, comentó.