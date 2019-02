Productores agrícolas buscan apoyo de la Sader para hectáreas afectadas

Navojoa, Sonora. - Tras las heladas del 30 y 31 de diciembre que provocaron daños y siniestros en los cultivos de hortalizas y legumbres en la parte baja del Río Mayo, aún se desconocen los apoyos por parte las autoridades por el fenómeno climatológico que azotó a la región.

Juan Carlos Otero Ibarra, presidente de la Asociación de Paperos en Huatabampo, explica que se visitará a integrantes de la Comisión de Agricultura en el Estado para que hagan llegar sus peticiones a la Comisión de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

De igual manera, añade que por el momento no han recibido ayuda por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que toman acuerdos junto al presidente de la Asociación de Productores de Hortalizas del Bajo Río Mayo, Rafael Orduño Valdez, para tocar puertas de auxilio a ese problema.

Los productores agrícolas han estado al pendiente del proceso que sigue Sader para ese caso, pero pasa el tiempo y no se dan a conocer los apoyos ni los mecanismos que se utilizarán para ser distribuidos a los afectados en más de 2 mil hectáreas dañadas, apunta el líder productor.

Tras la declaratoria de emergencia en la zona sur del Estado, el 11 de enero, no se han vuelto a parar los funcionarios, y los productores siguen esperando la forma de operación de los apoyos, mientras se dedican a la mejora de las plantas con productos que les ayuden a restablecerse y crear mejores expectativas en los rendimientos al cosechar. Por su parte, Norberto Valenzuela Torres, delegado regional del Sindicato Salvador Alvarad’ en la región Mayo, aseguró que los apoyos previstos para los trabajadores del campo no han sido resueltos por ninguna autoridad.

Hay promesas de las autoridades, y que no sabemos como trabajadores afectados cuándo se van a cumplir, el siniestro en las siembras fue a fin de año y casi a la mitad de febrero no se ve claro. El tema ya ha causado mucho revuelo, ya que no hemos tenido una respuesta de parte de las autoridades correspondientes acerca de apoyos para seguir con nuestro trabajo que se ha estancado desde el pasado mes de diciembre y desde ahí no vemos", mencionó.