Productores agropecuarios de Durango quedan inconformes tras visita de Sader

Ciudad Victoria, Durango.- El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estuvo presente en el Estado donde pretendía atender las necesidades del sector agropecuario, pero al parecer los hombres del campo no resultaron muy contentos con la visita de Víctor Villalobos.

Personas de los sectores agrícola y ganadero, lamentan que esta reunión fuera en vano pues no se pudo llegar a ningún tipo de acuerdo durante esta sesión con el secretario.

Esteban Villegas Villarreal, diputado, explica que los productores están cansados y lo que necesitan son recursos, no discursos.

Fue una reunión muy atropellada, una reunión en la que hubo gritos, donde todos contra todos, donde no hubo un control de la reunión, y eso me preocupa porque si las condiciones no se están dando para una plática de fondo, entonces quiere decir que alguien está agitando para que las cosas no se den”, expresó.