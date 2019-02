Productores comienzan a cosechar papa industrial en el Valle del Yaqui

Ciudad Obregón, Sonora.- Heladas, mercados cambiantes y reducción en la producción, son solo algunos de los retos que les esperan a los paperos para este 2019, sin embargo, ellos continúan con la esperanza de que los pronósticos mejoren durante el desarrollo del ciclo.

Renán Cruz, gerente de la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo (Aphym), explica que apenas han empezado con la papa industrial en lo que va de esta semana y que no comenzarán con papa comercial hasta mediados del mes.

La industrial se refiere a que van dedicadas a frituras, “estamos viendo los pronósticos pues uno de los cultivos más afectados por las heladas es la papa, entonces se tiene que analizar el mercado, aquí en el Valle tenemos un área mayor que la temporada pasada, pero con estos daños que tuvimos por las bajas temperaturas lógicamente los rendimientos van a mermar mucho, entonces los volúmenes no serán igual a lo que se esperaba”, explica Cruz.

En cuanto a la producción del año pasado en el Valle del Yaqui fueron 3mil 600 hectáreas con un promedio de 13 toneladas por hectárea, en los últimos 8 años, el sur de Sonora se convirtió en una de las principales zonas de producción de papa a la par de Sinaloa, que conjuntamente se establecen 15 mil hectáreas, solo para la cosecha comercial, sin sumar lo que se destina para la industria.

Al cuestionamiento de que, si Sinaloa tiene cierta ventaja sobre la entidad, el gerente de las hortalizas respondió lo siguiente:

Nosotros también tenemos un área considerable afectada por las heladas lo cual va a repercutir en bajos rendimientos, entonces Sinaloa y Sonora pues lógicamente entran en las mismas fechas pues es una única zona entonces lo que vamos a ver es cómo se comporta el mercado cuando no haya los volúmenes suficientes, pero eso se irá viendo”.

Cruz explica que más que nada fueron las heladas las que han causado daños sobre alguna plaga que se pueda tener

Es lo que nos ha llevado a prevenir para no tener una planta débil, y tener las condiciones idóneas para que la planta no se enferme, porque es como una persona muy susceptible a que le entre todo lo que hay en el ambiente, el año pasado no se enfrentó a ningún problema de este tipo, fue una buena temporada pues veníamos de temporadas pasadas muy difíciles en cuanto a mercado, y fue un mercado aceptable”, afirma.