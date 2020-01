Productores de Aguascalientes pierden cultivos de maíz por la sequía

Aguascalientes, Aguascalientes.- José Uriel Romo Castañeda, presidente del Comité Sistema Producto Maíz en Aguascalientes, expresa que la sequía que vivió la entidad fue un duro ‘golpe’ para los productores, por lo que muy pocos se aventuraron a sembrar en temporal.

El líder productor, comenta que en cuanto el cultivo de temporal existen 110 mil hectáreas en el estado, pero ante la falta de lluvias prácticamente no se cosechó y los poquitos productores que se aventuraron ante lo tardío y lo escaso de las precipitaciones, apenas sembraron para sacar unas cuantas hebritas de cañas.

No se pudo cosechar, le podría yo hablar de 200 o 300 kilos de rastrojo por hectárea, pero no hubo grano, no cayeron las 800 o más mazorcas, sólo nacieron las plantas y ahí se quedaron, faltó mucha agua”, mencionó.