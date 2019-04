Productores de Sinaloa obtienen 6 toneladas de trigo por hectárea

Los Mochis, Sinaloa.- Christian Burgos Bojórquez, presidente de la Unión de Maquileros, señala que las trillas de trigo en el Valle del Carrizo, menciona que en la región se lleva un avance del 20 por ciento en las trillas de trigo y en promedio se obtienen entre 5 y 6 toneladas por hectárea, pero el aumento del 5 por ciento en los costos de la trilla podría afectar la economía de los productores.

El líder de los maquileros aclaró que aclaró que aún no inician las trillas de maíces de otoño-invierno, las trillas que se han registrado y con buenos rendimientos, son maíces eloteros.

Oficialmente la trilla de maíz otoño-invierno 2018-2019 no ha iniciado, no hay antecedentes todavía, empiezan del 5 al 10 de mayo, se han dado trillas, pero es maíz elotero, del valle, de acá de Guasave, ha habido alrededor de unas 20, 30 hectáreas, que no se cosecharon y que se dejaron para grano, nuestra sorpresa es que están dando 10 toneladas, 10 toneladas y media”, expresó.