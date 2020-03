Productores de Sinaloa salen a manifestarse por falta de pagos

Gustavo Díaz Ordaz, Sinaloa.- Una vez más los productores de la entidad han salido a manifestar su descontento por la deuda que tiene el Gobierno con ellos hace más de 11 meses, bloqueando la carretera México 15 a unos kilómetros al sur de la comunidad ‘El Carrizo’.

Cabe mencionar que los manifestantes comentan que ya se les va a empalmar con el trigo del siguiente año y no han recibido ningún tipo de pago.

Aristeo Verdugo Escalante, presidente del Comité Municipal Campesino 17 de El Carrizo, revela que el jueves pasado tuvieron una reunión los productores a los que se les adeudan los pagos complementarios y acudieron con Jaime Montes pero con tristeza, vieron que los dejó al garete, entonces señaló que este día están cumpliendo una acción que ya tenían estipulada.

Es muy lamentable la respuesta de un funcionario de esa categoría, eso quiere decir que tiene la piel muy delgadita, y no acepta la crítica, no acepta los planteamientos de los productores, y no le interesa, más que nada, la necesidad de los productores, es una apatía tremenda que tiene este funcionario”, mencionó.