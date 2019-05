Productores de Sonora no cederán ante la falta de apoyo del Gobierno Federal

Ciudad Obregón, Sonora.- Ni un paso atrás darán los productores y organizaciones del sur del Estado, para seguir luchando por mejores recursos y apoyos por parte del Gobierno Federal y así poder lograr la autosuficiencia alimentaria del país, así como recibir mejores pagos para las cosechas que hagan rentable la actividad agrícola y pecuaria.

En el caso de la agricultura, las negociaciones con Sader seguirán este 21 de mayo para intentar que el cien por ciento de las hectáreas establecidas reciban el ‘Precio Garantía’ que tiene establecido el Gobierno Federal para los pagos de los granos básicos. Además, se está buscando que el Programa ‘Crédito Ganadero a la Palabra’ entre a Sonora, en beneficio de los ganaderos locales.

Jorge Guzmán Nieves, titular en Sonora de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), menciona que es necesario que se reconsideren las reglas de operación de la Secretaría de Agricultura, para que los productores agropecuarios puedan acceder de la mejor manera a los apoyos para el 2019 y atender a un mayor número de beneficiarios.

De igual manera, añade que han solicitado que se reconsideren las reglas de operación para aquellos productores que no han recibido apoyos en años anteriores, además se planteó un programa de paquetes tecnológicos para pequeños productores de las zonas del Río Sonora, Álamos, Cocoraque y la región del Fuerte Mayo.

Ricardo Alcalá, presidente la Asociación Ganadera del Valle del Yaqui (Aglvy), menciona que es necesario que el Gobierno Federal apoye a la ganadería sonorense, debido a que prácticamente el Estado quedó fuera de los programas y recursos.

Aquí en Sonora no nos están ayudando, nos deben dar más recursos, además el ‘Crédito de la palabra’ para mí creo que eso es un fracaso rotundo, debido a que es crédito normal y corriente que se tiene que pagar con algunos años y muchas veces el sector no da la rentabilidad para poder hacerlo y con eso se corre el riesgo de que no se pague, debido a que solo se está dando la palabra de devolver lo prestado”, comenta.