Productores de Sonora y otros estados unirán fuerzas por más recursos

Ciudad Obregón, Sonora.- Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California y otros estados, se unirán en busca de un frente en común, para lograr una reasignación de recursos, debido a que el Presupuesto de Egresos de la Federación es una propuesta que deja indefensos a los productores del campo.

Con el recorte de 75 mil millones de pesos a solo 46 mil millones a la Sader, desaparecerían los apoyos a la comercialización, el seguro agrícola, entre otros rubros, por lo que, los agricultores afirman que si esto no se revierte en noviembre, el próximo año muchos campesinos ya no podrían sembrar y la autosuficiencia alimentaria del país no se logrará.

Mario Pablos Domínguez, representante legal de ARIC Tres Valles, expresó que los productores de Sonora están más que dispuestos a unirse al frente común que se está organizando para mejorar el presupuesto programado para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), puesto que el recorte representa una amenaza inminente para el sector en los estados productores de México.