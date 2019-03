Productores del Valle del Yaqui y Mayo se manifestarán por falta de soluciones

Ciudad Obregón, Sonora.- El día de mañana miercoles 6 de marzo, representantes de los productores del Valle del Yaqui y Mayo, junto con sus semejantes del Estado de Sinaloa, se darán cita en los límites de los Estados participantes para manifestar su descontento en contra de la actual política agrícola impuesta por parte del Gobierno Federal.

Respecto al tema, líderes productores dan su opinión dejando en claro que es algo necesario y de vital importancia el dar a conocer su inconformidad ante el problema que enfrentaría el campo de la región en caso de seguir con esta nueva política.

Abel Castro, presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), comenta que algunos productores se pusieron de acuerdo para partir desde el teatro del Itson, a las 8:00 horas de la mañana, con el fin de poder estar a mediodía como pactaron con el Estado sinaloense.

Se tratará de estar desde las 11:00 horas de la mañana en el punto de reunión, unas uniones de productores contrataron camiones, otros se van en sus propios medios, ya sean sus camionetas o autos particulares, en lo que se pueda”, explica Abel Castro.

Baltazar Peral, presidente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora (Aoass), expresa que la movilización es algo que van a hacer todos los sectores productivos del sur de Sonora, Sinaloa y en forma simultánea, los Estados de Tamaulipas, Chihuahua y Baja California Norte también tomarán cartas en el asunto manifestándose de la misma manera, pues es una forma de externar su angustia, ya que se piensa que no se está tomando en cuenta la agricultura comercial, “si bien es cierto se debe de apoyar a la agricultura de subsistencia pero sin descuidar lo que es la agricultura comercial”, comenta Baltazar Peral.

Con la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los productores dicen que se le dio prioridad a todos los programas del bienestar, lo que es respetable y hay que apoyar a la gente de menos recursos, pero no se debe descuidar el sector productivo y más en lo particular el sector primario, y creen que llegar a un acuerdo es parte de las posibiladades y que nunca han dejado de tratar de tener un trato bueno para ambos lados y en México no se han levantado de la mesa de negociaciones, pero creen necesario un poco de presión social para darse a notar y ser escuchados, es lo que los productores del Valle del Yaqui y Mayo planean con estas acciones.

El representante de Aoass, deja en claro que no lo hacen solo por el Valle, sino también por todos los que se verán afectados por esta decisión.

Es algo que no solo daña a los productores, sino también al comercio, a la misma industria, pues son los productores de materias primas”, platica Baltazar Peral.

Concluye haciendo un llamado a la misma ciudadanía que se sume a la causa de la lucha para llegar a un acuerdo mutuo entre las partes, tienen fe en que serán escuchados y todo quedará resuelto de la mejor manera posible, y que este tipo de acciones son necesarias cuando no se quiere ser escuchados, será de manera pacífica pues se busca una resolución no un conflicto más.