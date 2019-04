Productores se movilizan para exigir buena comercialización de granos

Ciudad Obregón, Sonora.- Desesperados, enojados, preocupados y con incertidumbre, los agricultores del sur de Sonora, tomaron la caseta de Fundición, con más de 400 tractores, con el fin de hacerle saber al Gobierno Federal su inconformidad por la reducción de apoyos y precios de sus productos en esta temporada.

Más de mil productores decidieron bloquear el paso de los vehículos. Debido a que prácticamente el 40 por ciento del área sembrada en la región, se quedará sin apoyo para la comercialización, es decir en el Estado 235 mil hectáreas están siendo excluidas por el Gobierno Federal.

En el caso del Valle del Yaqui de 135 mil hectáreas, 54 mil 800 no serían beneficiadas.



Miguel Anzaldo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), menciona que actualmente existe mucha incertidumbre entre todos los agricultores ,por los altos costos de producción que hay para poder sacar adelante una sola hectárea.

Añade que esta toma de carretera no es por cuestiones políticas, no va en contra ni a favor de alguien, solo manifiestan su descontento por la falta de apoyo a su producción.

Por su parte, Abel Castro Grijalva, presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), comenta que aunque se han reunido con el secretario de Agricultura y se han logrado avances de 30 a 50 hectáreas apoyadas, sigue siendo insuficiente para tener una buena rentabilidad.

Existen muchos problemas, además de la falta de recursos, se nos hace increíble que a 15 días de empezar la trilla, no sabemos a quién le vamos a vender, ni está seguro el famoso precio objetivo, no se ha publicado, es muy sencillo, si nos llegaran a pagar los 4 mil 556 pesos, necesitamos 6 o 7 toneladas para pagar los avíos, yo le pregunto al Gobierno ¿dónde está la utilidad?, se necesita aproximadamente 25 mil pesos para tener una rentabilidad y no la vamos a tener si no se tiene el apoyo al 100 por ciento”, afirmó.