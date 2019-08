Rastros en Jalisco no pueden identificar carne infectada con clembuterol

Guadalajara Jalisco.- Alberto Esquer Gutiérrez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), informa que ante las instalaciones deficientes en diferentes municipios del Estado y la falta de herramientas difícilmente se podría detectar una carne contaminada con clembuterol.

Se busca la inversión de casi 200 millones de pesos del Gobierno del Estado para mejorar las condiciones y comenzar por lo menos con métodos de sacrificio adecuados y sobre todo, con la inocuidad de las instalaciones porque aún hay sitios en donde los animales para consumo humano son sacrificados en el piso.

El secretario explica que no tienen ni un solo esquema de laboratorio, matanza, pruebas de sangre, y así es imposible identificar la enfermedad y aunque el panorama no es nada alentador no se aventuró a señalar que sí se podría haber consumido carne con esa sustancia.

No me atrevo a decir si sí o no, lo que pasa es que no se estaban haciendo estudios, no tenemos la certeza de eso”, comentó .

Añade que a la fecha y en los ocho meses de la actual administración no se ha detectado problemas con el producto, pero no es motivo para estar despreocupados por la situación.

Estamos previendo que no nos suceda absolutamente nada, que exista carne sana y limpia en todos los municipios del Estado, pero aparte la significación de las instalaciones para ellos minar el maltrato animal en todos los rastros que hay aquí en Jalisco”, indicó.