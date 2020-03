Sader y Sagarhpa rechazan la siembra de marihuana en el Valle del Yaqui

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de que en redes sociales se hizo viral la posible aprobación de un permiso para sembrar cannabis en Sonora, autoridades los desmientes, pues afirman que esto es ilegal y que actualmente no se encuentra dentro de la ley.

La solicitud fue presentada ante el DDR #148 para la autorización de un permiso de siembra para establecer un cultivo de cannabis de aproximadamente 70 hectáreas en el block 1811 en Bácum, Sonora perteneciente al Valle del Yaqui utilizando un sistema de riego con bombeo de retorno.

Juan José López Hermosillo, jefe del Distrito de Desarrollo Rural 148 Cajeme, explica que este tipo de solicitudes que hace el productor está basada en el artículo 8 de la Constitución que marca el derecho de petición de cualquier persona física o moral, por lo que se aceptó la petición del productor de Bácum.

El jefe del DDR 148, comenta que por procedimiento se tiene que sellar el documento presentado pero no significa que se esté otorgando un permiso al hacerlo.

López Hermosillo, agrega que se está legislando una ley para la regularización de este cultivo, pero hasta el momento no hay nada concreto en la Cámara de Diputados.

Ahorita no hay ninguna legislación aprobada y esa fue la contestación que le hicimos nosotros, no se le otorgó ningún permiso y no se hará hasta que todo esté dentro de la ley”, finalizó.