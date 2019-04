Sanjaya Rajaram: “Los suelos están 'enfermos' y urge mejorarlos”

Ciudad Obregón, Sonora.- El ganador del Premio Nobel de Agricultura en 2014, Sanjaya Rajaram, menciona que cada vez son más deficientes los suelos, debido a la extracción de nutrientes a las que los han sometido durante tantos años y para mejorarlos, se requiere no solo de la genética porque esta no funciona sola, se necesita combinarla con agricultura moderna.

Indica que aunque se le aplique agua y semilla de calidad, los suelos están deficientes y también les afecta el monocultivo.

Solamente con los nutrientes no va a funcionar, necesitamos mejorar los suelos, las prácticas, están enfermos, no hay rotación y empieza a incrementar hongos, bacterias, necesitamos genética, mi recomendación es con puro orgánico no se puede generar suficiente alimento, pero combinando con agricultura moderna se ayuda todo”, dijo.