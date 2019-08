Sargazo, la plaga marina que está arrasando con las playas del Caribe

Ciuudad de México.- El sargazo es una macroalga color marrón que se encuentra en la superficie marina y es arrastrada por las corrientes del Océano Atlántico a las playas de El Caribe, por desgracia en años recientes esta plaga marina arribó a costas mexicanas provocando agravios al sector turístico y a la población.

Quintana Roo es el Estado mexicano con el mayor índice de daños por esta alga que es una especie clonal, lo que explica por qué se reproducen aceleradamente, afectando no solo al turismo sino también al sector pesquero.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), explica que el arribo del sargazo a las playas de México es ocasionado por múltiples factores, como el aumento de nutrientes, de la temperatura del agua y de corrientes marinas y vientos, otra de las causas de este fenómeno, ha sido planteada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), al explicar que se origina por el desprendimiento de agregaciones de esta especie en el llamado Mar de los Sargazos, que es una región del Océano Atlántico septentrional.

Es un fenómeno natural de tipo sanitario ecológico, además de que es un problema grave de contaminación, puesto que al descomponerse el alga se producen productos que pueden llegar a ser tóxicos si no se controlan como al arsénico y el ácido clorhídrico, trayendo aparejada la afectación de las actividades económicas”, detalló.

Iván Ferrat Mancera, presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQ), asegura que esta macroalga es mortal para la economía de las playas mexicanas, aparte de que se invierte entre 6 mil y 10 mil dólares diarios para combatir su presencia en el mar, afecta tanto a hoteles, restaurantes, tiendas, guías turísticos, entre muchas otras actividades que tengan que ver con el sector turístico, tan solo en este año mermó la asistencia de personas en un 35 por ciento por lo que bajaron las ventas y ganancias de los diferentes sectores económicos del estado.

No hemos sentido que son vacaciones, parece una temporada baja, la gente llega pero no se queda y cómo hacerlo si las playas están llenas de sargazo, no tienen ni lugar para establecerse en la arena”, declaró.