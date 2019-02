Sonora y Sinaloa presionarán al Gobierno para definir políticas públicas

Los Mochis, Sinaloa.- Filiberto Cadena Payán, secretario de la Confederación Nacional de Productores de Papa señaló que los productores de Sonora se coordinarán con los de Sinaloa para presionar al Gobierno Federal que de una vez por todas defina las políticas públicas que regirán al campo, sobretodo, a la agricultura comercial.

El secretario comentó que no hay nada en concreto, solo se especula que el anteproyecto contempla que quienes tengan más de 50 hectáreas no accesarán a los apoyos y eso sería ir en contra del desarrollo, pero además, no se abren las ventanillas, ni hay precio objetivo y para los contratos solo se autorizará el 50 por ciento del subsidio y no el 75 por ciento.

Hasta 50 hectáreas, siempre y cuando no excedas de las 50 en los años anteriores, entonces los que teníamos 100 ya no calificamos, los de Sonora se están organizando y están pidiendo el apoyo de Sinaloa para irse a México a presionar, para que se dé una definición”, señaló.