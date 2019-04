(VIDEO) Tras agredir a un aficionado, Neymar recibiría fuerte sanción

París, Francia.- Después de perder la final de la Copa Francia 6-5 ante su similar de Rennes por la vía de los penales, en un juego que ganaban 2-0 con goles de Neymar y Dani Alves, el brasileño y el Paris Saint-Germain se disponían a subir las escaleras del estadio para recibir su premio por el segundo lugar.

Durante el trayecto, un aficionado aparentemente dijo o hizo algo que molestó a Neymar y este lanzó un golpe al fan que trataba de grabarlo con su celular.

Esta acción podría costarle hasta ocho juegos al brasileño. Mientras tanto, el entrenador del PSG, Thomas Tuchel, le exigió al brasileño tener más respeto pues la acción no le pareció correcta al técnico.

No me gustó… no me gustó nada”, dijo Tuchel.