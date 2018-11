Vadhir Derbez señala a conductor de uber por su trato irrespetuoso

Los Ángeles, EU.- El actor Vadhir Derbez ha acaparado titulares tras las acusaciones que hizo por medio de sus redes sociales contra un conductor de uber, pues indica que este se dirigió de forma irrespetuosa hacia él cuando lo transportaba al aeropuerto.

A través de videos publicados en Instagram Stories, el hijo de Eugenio Derbez mostró el perfil del conductor, quien se llama Nathaniel, y narró qué fue lo que pasó durante su incómodo viaje.

Este hombre es mi conductor de uber, me acaba de hablar cu... diciéndome que es una falta de respeto que yo esté viendo unos videos en mi celular mientras él está escuchando su música", indicó el actor.

Hazme el favor, le comenté que esto era un servicio pagado por mí, que no me estaba haciendo ningún favor. A lo que respondió que era un 'ride', que esto no era una oficina para que yo esté haciendo cosas de trabajo", agregó Vadhir.