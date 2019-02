¡Viva México! Salma Hayek se encuentra con protagonistas de ‘Roma’ en Londres

Londres, Inglaterra.- Tres de las figuras mexicanas que son referente del cine a nivel internacional se reunieron y posaron para una fotografía que todo fiel fan esperaba: Salma Hayek, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira.

Como es conocido, las tres actrices se encuentran en Londres debido a la celebración de los premios BAFTA, donde Roma, filme de Alfonso Cuarón, fue honrado con cuatro reconocimientos: mejor película, mejor película no inglesa, mejor director y mejor fotografía.

Posiblemente en un evento previo a la gala, Salma Hayek, quien siempre ha mostrado su apoyo incondicional a sus compatriotas en esta temporada de premios, convivió con Yalitza y Marina de Tavira y quiso documentar el momento con una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram.

Además de los cientos de comentarios de internautas que han mostrado su emoción por el encuentro de las actrices, figuras como Jessica Alba, Montserrat Oliver, Maribel Guardia y Ricky Martin han reaccionado a la imagen, la cual ya suma más de 300 mil ‘me gusta’.

Como se ha de recordar, Salma Hayek empleó sus redes sociales a finales de enero para felicitar a Yalitza Aparicio por su nominación al Oscar a la mejor actriz, la cual ella recibió en 2002 por la película Frida.

En el 2002 me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de mejor actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación ojalá que está vez tu si te lo lleves”, escribió entonces Hayek.