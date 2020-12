Google, Gmail y YouTube se caen: Reportan fallas en las plataformas a nivel mundial

Ciudad de México.- Usuarios de todo el mundo reportaron la madrugada de este lunes 14 de enero, que las plataformas Google y algunas de sus vertientes como Gmail y YouTube 'se cayeron', pues al rededor del globo terráqueo, los internautas experimentaron fallas que no les permitían acceder a ellas.

De acuerdo con el sitio web DownDetector, los problemas comenzaron alrededor de las 04:56 y están afectando a los usuarios de todo el mundo, y es una falla para la cual Google aún no se ha expresado al respecto .

Sin embargo, de los que informaron problemas con YouTube, el 54 por ciento indicó que no podía acceder al sitio web, el 42 por ciento no podía ver videos y el 3 por ciento tenía problemas para iniciar sesión.

Y de los que informaron problemas con Gmail, el 75 por ciento no pudo iniciar sesión, el 15 por ciento no pudo acceder al sitio web y el 8 por ciento no estaba recibiendo mensajes.

