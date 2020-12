Tras su caída, Netflix aparece con idea revolucionaría y anuncia 'modo audio'

Ciudad de México.- Después que el pasado martes 15 de diciembre Netflix presentó una fatal caída, esta vez todo cambió y hasta explicaría el porque de sus errores pues lanzó una idea revolucionaría que viene a marcar la diferencia.

Modo Audio es el que reproducirá solo el sonido de series y películas sin necesidad de estar pegados a la pantalla observando el contenido, esto considerando las necesidades de sus usuarios.

Netflix esta dispuesto a implementar esta función para que disfruten al mismo tiempo que aprovechan la movilidad que se tiene sin limitantes, por ahora solo se encuentra disponible en Estados Unidos, pero es posible que pronto forme parte de las actualizaciones.

Según el medio UNOTV la compañía no ha lanzado el anuncio porque no es una ventaja que puedan utilizar todos sus usuarios, pero esto se podrá disfrutar con audífonos o altavoces externos, también ahorrara datos y no será necesario sostener siempre el móvil.

Se dice que la función se encontrara en la parte superior para al momento de seleccionar 'apagado de video', disfrutar del audio con una pantalla monocromática que contara con los botones de reproducción.