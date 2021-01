Videojuegos para todos: PlayStation anuncia rebajas de hasta el 80 por ciento

Ciudad de México.- A solo unos días de que empiece la repartición de regalos por las fiestas decembrinas, PlayStation anunció descuentos de hasta el 70 por ciento, mismas que tendrán validez lo que resta del 2020.

Es una de las promociones que la compañía lanzó como fin de año ofreciendo tentadoras propuestas pues serán precios mucho más bajos de lo que habitualmente se habrían ofrecido antes.

En los videojuegos son los siguientes los que tendran descuento: Injustice 2: Legendary Edition (con 80 de descuento), Assassin’s Creed Odyssey: Gold Edition (con 75), Titanfall 2: Ultimate Edition (con 83), y RAGE 2: Deluxe Edition (con 70).

Hay novedades e incluso juegos para todos los géneros y estos so algunos de ellos: Alien: Isolation – The Collection (con 80), Resident Evil 3 (con 67), The Evil Within 2 (con 75), Assassin's Creed Valhalla (con 25), Dragon Ball Z: Kakarot – Edición Deluxe (con 50) y Ghost of Tsushima (con 33).

Por el lado de los beneficios gratuitos, El Heraldo de México informó que solo serán validos por lo que resta del mes aplicadas en la suscripción de PlayStation Plus: Worms Rumble un multijugador de batalla, Just Cause 4 lleno de acción y aventura junto con Rocket Arena, un competitivo de autos y fútbol 3 vs 3.