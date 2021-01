Best nine de Instagram: Esta es la forma de descubrir tus mejores fotos del 2020

Ciudad de México.- Ante un difícil y muy distinto año que fue el 2020, Instagram al igual que otros años brinda la oportunidad de descubrir las mejores fotos que se agregaron a una publicación, por ello hacer una colección de estas es bastante fácil.

Best nine, las nueve mejores se basa en una recaudación de las instantáneas que obtuvieron más me gusta a lo largo de este tiempo y para obtener los resultados de esto es cuestión de seguir los siguientes pasos.

Abrir el navegador de preferencia, buscar Creator kit top nine para que esta herramienta realice las estadísticas al ordenarlas de manera automática coleccionando de mayor a menor.

La única opción que se puede cambiar es elegir ente las que mejor respuesta obtuvieron, se agrega un nombre de usuario y algún contacto donde se enviará la imagen con los resultados finales.

Para poder realizarse estos solamente es necesario que el perfil en la red social este público, de lo contrario no se podrá leer estadísticas para brindar los buenos y esperados resultados.