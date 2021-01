Nintendo llega a alegrar a los niños de hospitales con sus consolas Switch

Estados Unidos.- Nintendo se unió a la fundación Starlight para expandir su buena labor con las estaciones de juego Starlight Nintendo Switch que se encuentra en distintos hospitales de Estados Unidos.

Las estaciones que se proporcionan cuenta con una consola Nintendo Switch con una pantalla y adaptaciones lo ayudan a facilitar el traslado a las habitaciones de los pacientes, cada una incluye 25 juegos que van desde Super Mario Party hasta The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Esta excelente labor que llena de alegría a los pequeños inició en el 2019 en la ciudad de Tacoma con el hospital Mary Bridge Children's, con la finalidad que los niños puedan distraerse un poco aún cuando pasan por momentos complicados de su salud.

"Los juegos brindan felicidad a los niños atrapados en el hospital al brindar entretenimiento y una distracción muy necesaria de situaciones estresantes. Incluso puede proporcionar apoyo emocional, lo que reduce la ansiedad y mejora el estado de ánimo", informó la compañía.

Y aunque es algo que solo se emplea en el país estadounidense se espera que poco a poco cubra más ciudades hasta el punto de crecer hacía otros países del mundo.