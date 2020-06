Instagram está en contra del bullying y lanza tres nuevas funciones para combatirlo

Ciudad de México.- La red social, Instagram sabe que las redes sociales son una de las principales causas de enfermedades mentales, para ello ha lanzado tres nuevas herramientas para que el bullying sea menos suceptible e la sociedad.

Lee también: Científicos iraníes desarrollan el primer test capaz de detectar el Covid-19 en 30 segundos

La primera función permitirá a los usuarios eliminar en masa los comentarios no deseados, esto para que no se acumulen y no causen efectos a las personas.

La segunda opción será fijar algunos comentarios, esto permitirá tener mayor control de los comentarios.

Te puede interesar: Snapchat en contra de la violencia de género por ello crea vídeos para combatirla

Y la ultima será para que los usuarios tengan mayor control la capacidad de los demás para etiquetar y mencionar en las historias o publicaciones, al seleccionar cuales contactos si pueden realizar dichas acciones.

Lee también: ¿Por qué Instagram Lite desapareció de las plataformas de descarga? Facebook lo explica

Estas nuevas herramientas son en respuesta de la campaña sobre el anti-bullying para todos los usuarios de la famosa red social.

Fuente: Elle