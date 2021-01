Estudio revela que en 10 años, el Covid-19 será considerado un resfriado común

Ciudad de México.- El virus que provoca la enfermedad conocida como Covid-19 y que ha provocado 2 millones de muertes en el mundo, en menos de 10 años será considerada como un resfriado común, según revela un estudio.

La investigación denominada Immunological characteristics govern the transition of Covid-19 to endemicity, publicada en la revista Science destaca que, una vez que la mayoría de la población mundial cuente con la vacuna anti Covid-19, este patógeno comenzará un proceso de atenuación para convertirse en un resfriado común.

A pesar de esta revelación, la investigación resalta que la presencia del virus Sars-CoV-2 no desaparecerá, pero con el avance de la ciencia y los descubrimientos médicos, podrá sobrellevarse.

Del mismo modo, el estudio insiste en que en menos de 10 años, la presencia de esta enfermedad en niños será considerada como un resfriado común, mientras que en los adultos podría causar una infección asintomática.

Nuestro modelo siguiere que esta transformación tardará entre uno y 10 años", asegura Jennie Lavine, investigadora de la Universidad Emory.

De acuerdo a la especialista encargada de la realización de dicho estudio, el virus que provoca el Covid-19 pasará de ser pandémico a otro endémico, lo que significa que estará presente y podría causar brotes puntuales pero no tendrá mucha virulencia.