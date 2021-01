'E.T. the Extra-Terrestrial': El peor videojuego de la historia que es todo un 'mito'

Estados Unidos.- E.T. the Extra-Terrestrial fue un videojuego de aventura desarrollado y publicado por Atari, Inc. y desde su creación, se consideró uno de los peores juegos jamás creados, al punto de ser considerado de ser responsable de iniciar la caída de la industria de los videojuegos de esa empresa.

La película E.T., en la cual se basó el juego, se estrenó por primera vez en el verano de 1982 y se convirtió en un éxito inmediato, pues además de ser una buena cinta contaba con el respaldo de su director, Steven Spielberg, así mismo, la cinta se ha convertido en todo un clásico.

Es por ese motivo, que se tomó la decisión de seguir adelante con un lanzamiento de un videojuego inspirado en la película, ya que había una gran base de fans asegurada por lo que se creía que iba a tener mucho éxito. Sin embargo, se convirtió en el peor juego de la historia debido a que se realizó en un periodo de 36 horas, llevándolo a que tuviese muchos errores con una pésima jugabilidad.

Sin embargo, una vez que la gente puso sus manos en el juego, rápidamente se corrió la voz de que era terrible. Las tiendas cancelaron pedidos de envíos y Atari se quedó con una gran cantidad de cartuchos, haciendo que la empresa fuera a la quiebra, provocando un entierro masivo de cartuchos de videojuegos, consolas y computadoras en un vertedero en Nuevo México, Estados Unidos.