Starlink, el Internet de Elon Musk que llegará a México y a otros países de América Latina

Estados Unidos.- Elon Musk es una de las personas con más visión de estos tiempos, y para muestra de ello, no solo se encerró en el negocio de autos con Tesla sino que también ha creado otra empresa para ampliar su negocio, como SpaceX, el cual lanzará a Starlink, su servicio de Internet satelital.

Dicho servicio se planea llegue a España, México y otros países de América Latina. De acuerdo con el portal CNBC, la compañía registró algunas subsidiarias en España, México, Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

Esto es parte de la estrategia de Elon para llegar a más lugares, sin embargo, hasta ahora no se sabe cuándo pisará dichos territorios para iniciar con su fase de prueba, lo único que está claro es que quiere tener su Internet en todo el mundo.

Ayer 20 de enero de 2021, SpaceX lanzó 60 satélites de Starlink, pero no serán los únicos, ya que pretende sean más de 1000. Cabe señalar que esa no era la fecha oficial de su lanzamiento, ya que se tenía planeado hacerlo el día 18, pero el clima no lo permitió.

El cohete Falcon 9 despegó en Cabo Cañaveral, Florida. Durante su lanzamiento, Jessie Anderson, ingeniera de manufactura, manifestó que Starlink comenzará con su periodo de prueba en Canadá y Reino Unido.

Es necesario subrayar que. por ahora, el proyecto está enfocado en áreas rurales y remotas, en donde no hay acceso al Internet de fibra óptica o cable. Quienes acepten ser parte de la prueba obtendrán un kit que contiene una antena con base para fijarla en la azotea, un ruteador y un adaptador de corriente.

Además, la antena tiene motores que orientan de manera automática su posición para poder tener el mejor ángulo. Una vez que se termine el tiempo de prueba el servicio tendrá un costo de 99 dólares, más 499 dólares por el costo del kit. La conexión va de los 50 a los 150 Mbps con una latencia de entre 20 y 40 ms.