WhatsApp: De esta manera puedes recuperar los mensajes eliminados sin respaldo

Ciudad de México.- Aún cuando se decide eliminar los mensajes de WhatsApp para no hacer vuelta atrás, existen ocasiones en las que se elimina algo por error y al no tener respaldo no se puede recuperar, pero este servicio de mensajería cuenta con una función que demuestra que no todo está perdido.

Para poder recuperar todo es cuestión de desinstalar la aplicación y seguir los siguientes pasos: Ingresa en tu dispositivo a los archivos del celular, buscar la carpeta que dice WhatsApp, al abrirla se encontrará la carpeta que 'Databases', una vez aquí se debe ubicar el archivo con nombre 'msgstore.db.crypt12'.

Después de lo realizado, se debe tener cuidado con lo siguiente pues se debe reemplazar el nombre a 'msgstore-año-mes-día.1.db.crypt12', es decir a la fecha exacta que quieras restaurar (así es, se debe utilizar la del día deseado), si ya existe el archivo deberás borrarse para que permita continuar.

Y si no se presentó algún problema es momento de cerrar todo, instalar nuevamente la aplicación para que al momento de abrirla brinde la opción de 'restaurar mensajes' y al aceptarla aparecerán todos los mensajes.