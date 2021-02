El 2021 podría dejarte sin acceso a WhatsApp por esta sorprendente razón

Ciudad de México.- Información oficial del servicio de mensajería de WhatsApp reveló que muchos de los usuarios que prefirieron la aplicación a pesar de la polémica, podrían quedarse sin su cuenta en los próximos días del 2021.

Durante algunos días se recibió en algunos usuarios un mensaje de la misma red donde se señaló que "la cuenta se encuentra temporalmente suspendida", refiriéndose al uso de una versión no autorizada, es decir que no es la oficial.

Es el caso de WhatsApp Plus o GB WhatsApp las que pondrían en riesgo toda la información brindada durante su uso por no ser legal ante el servicio que ya se conoce pues justo si después de recibir el mensaje no se regresó al común y oficial WhatsApp se tomará la medida de eliminar las cuentas definitivamente.

La compañía sin duda se inclinó a que no se hará responsable de lo que suceda con estas terceras aplicaciones ya que en ellas no es posible realizar su correcto término de privacidad y seguridad.

