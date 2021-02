WhatsApp Plus, la versión enemiga de WhatsApp que puede dejarte sin cuenta en esta red

Ciudad de México.- WhatsApp Plus es la versión no oficial de WhatsApp, pero que tuvo una favorable respuesta desde el 2012 a la fecha por su manera de llevar las mismas funciones que la original al limite.

Al optar por usar la versión plus es necesario que el servicio de mensajería tradicional sea eliminado pues de no ser así, la aplicación no puede ser instalada debido que al ser bastante parecidas las convierte en enemigas.

La creación que va por más, está diseñada para todos aquellos usuarios que buscan que todos las características de un perfil sean completamente personalizadas, obteniendo a cambio la modalidad de esto y una gran cantidad de emojis y demás multimedios.

Pero debido a la nueva y muy polémica política de seguridad que WhatsApp lanzó durante los últimos meses, todos aquellas personas que sigan usando el servicio plus, se quedaran sin una cuenta de manera temporal, pero de hacer caso omiso a las medidas, los perfiles se eliminaran definitivamente.

Fuente: Staff / androidfeliz