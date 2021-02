¿WhatsApp Plus te pone en peligro? Descubre las desventajas de usar esta versión

Ciudad de México.- Después que la versión original de WhatsApp reveló que usar el servicio Plus podría poner en riesgo la cuenta, los rumores sobre posibles riesgos de privacidad no pararon y estos son algunos de ellos.

Las desventajas de usar WhatsApp Plus son muy pocas pues es igual a la versión oficial, pero con funciones extras que no parecen del todo favorables aunque lo sean para algunos usuarios pues una de ellas es que no tiene constantes actualizaciones.

Te puede interesar: WhatsApp Plus, la versión enemiga de WhatsApp que puede dejarte sin cuenta en esta red

Aunque no pareciera del todo grave el no tener lo último en la tecnología del servicio de mensajería, existe también el problema que si los contactos a los que se les envía mensaje no usan la misma versión no apreciaran los emojis que les envié.

Lee también: El 2021 podría dejarte sin acceso a WhatsApp por esta sorprendente razón

Además que su constante uso pondría en riesgo la cuenta pues en los castigos que el servicio original pretende crear es dejar a los usuarios de que los traicionaron sin cuenta de manera definitiva.

Fuente: Staff