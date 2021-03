A prueba de hackers: Sigue estos consejos para conseguir que tus contraseñas sean seguras

Ciudad de México.- Cada vez es más cotidiano que se le confíen los datos al espacio digital, por lo que es necesario resguardarlos bajo una contraseña segura y así evitar el spam o que otros se hagan pasar por ti en redes sociales.

Un consejo básico para endurecer tus llaves virtuales, y de este modo no comprometer tu privacidad, es no utilizar patrones predecibles como tu nombre, fecha de nacimiento o el nombre de tu perro. Con el propósito de no facilitarle la tarea a los hackers, te compartimos más tips:

Juega con los caracteres: Usa todos las opciones que tienes a tu disposición, es decir, combina mayúsculas, minúsculas números y signos de puntuación. Además, no olvides alargar tu clave con más de ocho símbolos. No seas ecológico: Aquí no aplica el reúso, por ello, deberás consignarle una contraseña distinta a cada página web en la que te registres. Si tu punto fuerte no es la memoria, puedes anotarlas en un gestor especializado. Que sea un secreto: Por más que confíes en la gente evita compartirla, ya que al hacerlo podría caer en malas manos y le abrirás las puertas a los extraños para que invadan tu intimidad cibernética. Renovación constante: Apuesta por el cambio periódico y procura modificarla para que no se vea comprometida. Algunos recomiendan hacerlo cada trimestre. Ojo detective: Aprende a identificar aquellos correos electrónicos que parezcan sospechosos, incluso aunque lo envíe una organización de confianza, ya que podría tratarse de una imitación. Ante la mínima duda, sé prudente y evita entrar a enlaces de dudosa procedencia, de lo contrario, le brindarías información a un tercero.

Conoce el “pishing”, una modalidad que usan los ciber delincuentes que consiste en recopilar datos personales y bancarios por correos electrónicos, mensajes de texto, páginas web y llamadas telefónicas. Tips para prevenir estos delitos y en caso de ser víctima, denuncia pic.twitter.com/mABJ5uTIXr — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 22, 2021

