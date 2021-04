¿Un contacto te eliminó de WhatsApp? Estos pasos te ayudarán a descubrir la 'cruda' verdad

Ciudad de México.- WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas y por tal motivo, bastante popular entre los usuarios aunque dentro de su servicio existen funciones que ayudan a descubrir si uno de tus amigos te eliminó de su lista de contactos.

Tres sencillos pasos ayudaran a descubrir si alguno de tus amigos tomó la decisión de que no formes más parte de su lista, por lo que será fácil descubrir la cruda verdad.

Estados:

Lo primero a notarse será que no se verán más estados dentro de la aplicación, pues puede ser que los estés ocultando o bien, eliminó tu contacto.

Foto de perfil:

La personalización de Wha es que a todos los amigos agendados se les muestre la foto de perfil, por lo que si no se muestra es que te han eliminado de sus contactos.

Última hora de conexión:

Este es una de las señales que un amigo no quiere saber más de ti, pues aunque se puede ocultar, si las tres opciones no aparecen significa que ya no se forma parte de la libreta de contactos de tal persona.

Fuente: Depor-Play