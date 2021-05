¡No pierdas más tiempo! Estos trucos de Gmail ayudarán a hacer más eficaz el uso de la app

Ciudad de México.- Gmail es una aplicación indispensable, pero su lenta ejecución ha bajado la preferencia de lo usuarios y para que eso no siga pasando, se han revelado sencillos trucos que pueden potencializar el uso de la plataforma.

Es muy común que la bandeja de entrada este llena y exista una saturación de mensajes que entran en 'Spam', consiguiendo que no sea posible ver todos los mensajes que no se han leído y son importantes, par leerlo exista la forma de acceder a la barra de búsqueda y colocar la palabra: 'is:unread', consiguiendo ver todos los mensajes no leídos.

Entre las distintas formas para obtener resultados como este, también está la Búsqueda Avanzada que facilita la forma de mostrar cronológicamente los correos y será necesario poner: 'Before o After:(año/mes/día)', y en caso de querer buscar los de un cierto destinatario es necesario: 'From: (nombre)'.

En los dispositivos móviles es posible leer cualquier mensaje y seguir de uno a uno sin tener que regresar a la Bandeja de Entrada principal, pues será cuestión de deslizar a la izquierda o derecha para cambiar de correo y ahorrar tiempo.

Otro de los trucos que ayuda bastante pare tener espacio y no gastar tiempo es la Selección Múltiple que permite hacer una limpia y eliminar todos aquellos mensajes que solo ocupan un lugar en la bandeja.

Fuente: Depor-Play