WhatsApp desarrolla copias de seguridad imposibles de leer para cuidar de tu privacidad

Washington, Estados Unidos.- Si temes que las copias de seguridad de tus conversaciones por WhatsApp sean vistas por alguien más ¡no te preocupes más! la aplicación de mensajería está planeando permitir que sus más de dos millones de usuarios puedan cifrar por completo sus mensajes para que nadie más pueda leerlos.

El plan de la aplicación perteneciente a Facebook fue revelado por medio de un documento técnico que índica que esta implementación podrá comenzar a ser usada para las próximas semanas y estará abierta para los usuarios de iOS y Android; su finalidad es proteger la privacidad de la gente por medio de las copias de seguridad que WhatsApp le envía a Google Drive o iCloud de Apple.

Si los usuarios optan por guardar sus conversaciones por medio del cifrado podrán hacerlo, de esta manera serán imposibles de leer para cualquier otra persona, para poder acceder a ellos deberás crear una contraseña o guardar una clave de 64 dígitos. Mark Zuckerberg declaró por medio de un comunicado:

WhatsApp es el primer servicio de mensajería global a esta escala que ofrece copias de seguridad y mensajería encriptada de extremo a extremo, y lograrlo fue un desafío técnico realmente difícil que requirió un marco completamente nuevo para el almacenamiento de claves y almacenamiento en la nube de todos los sistemas operativos.

Por su parte, el jefe de WhatsApp, Will Cathcart le aseguró a la revista digital 'The Verge' que el nuevo sistema de encriptación está diseñado para garantizar que nadie que no sea el propietario pueda acceder a una copia de seguridad.

