¡Impactante! Usuarios de iPhone se quejan de que Spotify consume hasta el 60% de su batería

Ciudad de México.- No cabe duda que Apple cuenta con una gran cantidad de seguidores, ya que, sus dispositivos son sinónimo de prestigio e innovación, sin embargo, esto no significa que de vez en cuando no existan problemas en el 'Paraíso iPhone'.

Recientemente, usuarios de Reddit y de Twitter comenzaron a quejarse del hecho de que Spotify comenzaba a devorar toda la batería de su dispositivo, algo que puede resultar molesto, sobre todo cuando disfrutas de escuchar música cuando vas de camino al trabajo o a la escuela.

Según los reportes de estas redes sociales, cada vez que escuchan Spotify la pila se consume hasta el 60 por ciento, algo que en definitiva no es algo habitual en esta aplicación, ya que, a lo mucho suele consumir hasta el 15 por ciento.

Sin embargo, Spotify se tomó muy en serio las quejas de sus usuarios por lo que lanzó un comunicado en su página de soporte en el que proponía soluciones temporales, mientras ellos resolvían el problema de forma definitiva.

Gracias por sus informes sobre el agotamiento de la batería durante la actualización de iOS 14.8 a iOS 15 en ambas versiones durante los últimos días. Hemos transmitido su información al equipo correspondiente y podemos confirmar que actualmente la están investigando.

Algunas soluciones temporales de Spotify son:

Reinstalar la aplicación .

. Reiniciar el teléfono

Desactivar la actualización en segundo plano desde los ajustes.

